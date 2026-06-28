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Шесть человек пострадали в лобовом ДТП под Кыштымом

Двое из них госпитализированы.

Источник: пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области

Вечером 27 июня на трассе Тюбук — Кыштым лоб в лоб столкнулись автомобили Chevrolet Niva. В результате травмы получили водители и пассажиры обеих машин, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

38-летний водитель отечественного авто по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в аналогичную машину, которой управлял 26-летний парень.

В результате один из автомобилей съехал в кювет. Водители обеих машин получили травмы, их госпитализировали. Четверо пассажиров также обратились за медицинской помощью.

Причины аварии устанавливаются.