Шесть человек пострадали в лобовом ДТП под Кыштымом

Вечером 27 июня на трассе Тюбук — Кыштым лоб в лоб столкнулись автомобили Chevrolet Niva. В результате травмы получили водители и пассажиры обеих машин, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
38-летний водитель отечественного авто по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в аналогичную машину, которой управлял 26-летний парень.
В результате один из автомобилей съехал в кювет. Водители обеих машин получили травмы, их госпитализировали. Четверо пассажиров также обратились за медицинской помощью.
Причины аварии устанавливаются.