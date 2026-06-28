В Ростовской области за ночь сбили два десятка вражеских беспилотников

На Дону в ночь на 28 июня сбили два десятка вражеских беспилотников. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили массированный налёт вражеских дронов на муниципалитеты. Огневые расчёты успешно уничтожили около 20 летательных аппаратов. Целью атак стали территории Гуково, Каменска-Шахтинского и Новошахтинска, а также воздушное пространство над шестью районами — Боковским, Красносулинским, Кашарским, Усть-Донецким, Верхнедонским и Миллеровским. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений на земле, однако спасательные службы продолжают уточнять информацию с мест.