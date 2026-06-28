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Бывшего научного руководителя ИНИОН РАН приговорили к семи годам колонии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил иноагента, бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) Юрия Пивоварова* к семи годам колонии общего режима и штрафу в 750 тысяч рублей по делу о фиктивном устройстве сотрудников и присвоении средств, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний, окончательно назначить Пивоварову* Юрию Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 750 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года», — говорится в материалах.

Как отмечается в документах, Пивоваров* признан виновным в фиктивном устройстве сотрудников в ИНИОН РАН и присвоении средств, выделенные институту для заключения договоров с подрядными организациями на выполнение ряда работ. Добавляется, что его действия нанесли ущерб в особо крупном размере.

Минюст внес Пивоварова* в реестр иностранных агентов 23 мая 2025 года.

* Признан иностранным агентом в России.