Бывшего научного руководителя ИНИОН РАН приговорили к семи годам колонии

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний, окончательно назначить Пивоварову* Юрию Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 750 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года», — говорится в материалах.