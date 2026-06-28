Бывшего научного руководителя ИНИОН РАН приговорили к семи годам колонии

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний, окончательно назначить Пивоварову* Юрию Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 750 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года», — говорится в материалах.
Как отмечается в документах, Пивоваров* признан виновным в фиктивном устройстве сотрудников в ИНИОН РАН и присвоении средств, выделенные институту для заключения договоров с подрядными организациями на выполнение ряда работ. Добавляется, что его действия нанесли ущерб в особо крупном размере.
Минюст внес Пивоварова* в реестр иностранных агентов 23 мая 2025 года.
* Признан иностранным агентом в России.