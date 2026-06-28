Появились кадры с места атаки по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое после атаки ВСУ на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.
— Работа военных следователей и криминалистов на месте очередного варварского преступления ВСУ, — указали в комментарии к видео.
Также сообщили, что специалисты производят изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения экспертиз и установления материального ущерба.
Ранее фотографии с места происшествия также опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.
Напомним, в результате воздушной атаки на музейный комплекс пострадали 12 человек, десять из них госпитализировали. В тот же день восемь человек были выписаны. Под наблюдением медиков вечером 27 июня оставались два человека, одна из которых — семилетняя девочка.
Добавим, после воздушной атаки военные следственные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
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