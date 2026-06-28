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Стало известно о последствиях атаки БПЛА на Ивановскую область

На окраине города Родники Ивановской области упали обломки беспилотных летательных аппаратов, сбитых силами ПВО.

На окраине города Родники Ивановской области упали обломки беспилотных летательных аппаратов, сбитых силами ПВО. Инцидент произошёл в субботу, 28 июня. В результате падения пострадал один из многоквартирных домов — в нескольких квартирах выбиты стёкла. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Власти региона оперативно отреагировали на происшествие. Администрация Родниковского района начала оценку ущерба, чтобы как можно быстрее устранить последствия. Информация о других разрушениях не поступала.

«На окраине г. Родники зафиксировали падение обломков БПЛА. Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений — выбитые стекла в ряде квартир в многоквартирном доме», — сообщили в правительстве региона в канале на платформе «Макс».

Работы по ликвидации последствий уже начались. Жители повреждённых квартир могут рассчитывать на помощь властей в восстановлении остекления. Причины падения обломков устанавливаются.

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