Стало известно о последствиях атаки БПЛА на Ивановскую область

На окраине города Родники Ивановской области упали обломки беспилотных летательных аппаратов, сбитых силами ПВО. Инцидент произошёл в субботу, 28 июня. В результате падения пострадал один из многоквартирных домов — в нескольких квартирах выбиты стёкла. К счастью, никто из жителей не пострадал.
Власти региона оперативно отреагировали на происшествие. Администрация Родниковского района начала оценку ущерба, чтобы как можно быстрее устранить последствия. Информация о других разрушениях не поступала.
«На окраине г. Родники зафиксировали падение обломков БПЛА. Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений — выбитые стекла в ряде квартир в многоквартирном доме», — сообщили в правительстве региона в канале на платформе «Макс».
Работы по ликвидации последствий уже начались. Жители повреждённых квартир могут рассчитывать на помощь властей в восстановлении остекления. Причины падения обломков устанавливаются.