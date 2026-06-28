Почти на 2 миллиона обманули мошенники омичку по старой схеме «замена домофона»

Дальше мошенничество пошло по стандартной схеме: уведомление якобы о несанкционированном входе в аккаунт на портале «Госуслуги», общение с «техническими специалистами» государственного портала и «представителем Росфинмониторинга». Угрозами о якобы о возможном финансировании террористические организации от имени омички, женщину заставили спрятать все имеющиеся семейные сбережения путем перечисления на «безопасный счет». По итогу женщина перечислила на указанный мошенниками номер счета все имеющиеся на ее счету сбережения, а также все деньги с карточки мужа. Общий ущерб составил 1 миллион 793 тысячи рублей.