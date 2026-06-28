Омичи не могут вылететь в Сочи, рейсы задерживаются на много часов

Утром воскресенья, 28 июня 2026 года, в расписании омского аэропорта произошли коррективы. На онлайн-табло задержаны четыре авиарейса, отправляющихся из Омска. В одном случае вылет перенесён на следующий день.
В частности, пассажиры, направлявшиеся в Москву рейсом «Уральских авиалиний», должны были стартовать в 09:05, но им пришлось прождать около двух с половиной часов. Пассажиры «Победы», также летевшие ранним утром в столицу, взлетели позже на полтора часа.
Более серьёзные задержки у рейсов, направляющихся в Сочи. Один из них перенесён на десять часов — с 05:35 на 15:35. Второй, который должен был отправиться в 7:10, сдвинут на 00:20, что фактически означает вылет уже на следующие сутки.