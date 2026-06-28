Омичи не могут вылететь в Сочи, рейсы задерживаются на много часов

Более серьёзные задержки у рейсов, направляющихся в Сочи. Один из них перенесён на десять часов — с 05:35 на 15:35. Второй, который должен был отправиться в 7:10, сдвинут на 00:20, что фактически означает вылет уже на следующие сутки.