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Омичи не могут вылететь в Сочи, рейсы задерживаются на много часов

Один из самолётов отправится на популярный курорт уже в следующие сутки.

Источник: Om1 Омск

Утром воскресенья, 28 июня 2026 года, в расписании омского аэропорта произошли коррективы. На онлайн-табло задержаны четыре авиарейса, отправляющихся из Омска. В одном случае вылет перенесён на следующий день.

В частности, пассажиры, направлявшиеся в Москву рейсом «Уральских авиалиний», должны были стартовать в 09:05, но им пришлось прождать около двух с половиной часов. Пассажиры «Победы», также летевшие ранним утром в столицу, взлетели позже на полтора часа.

Более серьёзные задержки у рейсов, направляющихся в Сочи. Один из них перенесён на десять часов — с 05:35 на 15:35. Второй, который должен был отправиться в 7:10, сдвинут на 00:20, что фактически означает вылет уже на следующие сутки.