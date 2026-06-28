Обломки дрона повредили многоквартирный дом в городе Родники

Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадавших среди местного населения не оказалось. Ударная волна или падение частей аппарата привели к тому, что в ряде квартир многоквартирного дома выбиты стекла.
«На окраине г. Родники зафиксировали падение обломков БПЛА. Пострадавших нет», — сообщили в региональном правительсте.
Администрация Родниковского района начала процедуру оценки повреждений. Чиновники планируют провести ремонтные работы в кратчайшие сроки, чтобы устранить последствия ночного происшествия.
Ситуация находится под контролем оперативных служб. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям от ведомств.
Напомним, за ночь расчёты противовоздушной обороны сбили 213 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. В период с 20:00 по 07:00 по мск были сбиты беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями. Дроны были перехвачены также в Московском регионе, Краснодарском крае и Республикой Крым.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.