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Три гибели на воде и 29 пожаров произошли в Новосибирской области за сутки

Среди происшествий — крупный пожар в Первомайском районе и гибель людей на водоёмах в местах неорганизованного отдыха. Один человек пострадал при пожаре, ещё 15 травмированы в ДТП.

Источник: Om1 Новосибирск

За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали 29 пожаров, три случая гибели на воде и 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. На пожарах травмирован один человек, в авариях пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Три трагедии произошли на водоёмах 27 июня. В Советском районе Новосибирска на реке Обь утонул мужчина 1979 года рождения, в городе Бердске в районе устья реки Шадриха погиб мужчина 1976 года рождения, а на озере Малое Горькое в посёлке Ягодный Карасукского муниципального округа — мужчина 2000 года рождения.

«Все три случая произошли в местах неорганизованного отдыха», — подчеркнули в МЧС.

В тот же день в 01:32 в Первомайском районе Новосибирска загорелись садовые дома. Пожарные прибыли быстро, но огонь уже угрожал соседним строениям. Специалисты подали три ствола и проложили магистральную линию от естественного источника воды.

Открытое горение ликвидировали в 03:06, полностью потушили пожар в 05:36. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. Один человек эвакуировался до прибытия пожарных и получил травмы средней степени тяжести, его передали медикам.

Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС. В ведомстве также напомнили о правилах пожарной безопасности: тщательно тушить окурки, следить за исправностью электроприборов и не оставлять их без присмотра.

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