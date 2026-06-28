Три гибели на воде и 29 пожаров произошли в Новосибирской области за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали 29 пожаров, три случая гибели на воде и 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. На пожарах травмирован один человек, в авариях пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
Три трагедии произошли на водоёмах 27 июня. В Советском районе Новосибирска на реке Обь утонул мужчина 1979 года рождения, в городе Бердске в районе устья реки Шадриха погиб мужчина 1976 года рождения, а на озере Малое Горькое в посёлке Ягодный Карасукского муниципального округа — мужчина 2000 года рождения.
«Все три случая произошли в местах неорганизованного отдыха», — подчеркнули в МЧС.
В тот же день в 01:32 в Первомайском районе Новосибирска загорелись садовые дома. Пожарные прибыли быстро, но огонь уже угрожал соседним строениям. Специалисты подали три ствола и проложили магистральную линию от естественного источника воды.
Открытое горение ликвидировали в 03:06, полностью потушили пожар в 05:36. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. Один человек эвакуировался до прибытия пожарных и получил травмы средней степени тяжести, его передали медикам.
Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС. В ведомстве также напомнили о правилах пожарной безопасности: тщательно тушить окурки, следить за исправностью электроприборов и не оставлять их без присмотра.