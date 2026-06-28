Три гибели на воде и 29 пожаров произошли в Новосибирской области за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали 29 пожаров, три случая гибели на воде и 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. На пожарах травмирован один человек, в авариях пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.