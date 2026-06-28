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Туристку эвакуировали с высоты 3 100 метров в Алматинской области

В Алматинской области туристка получила травму во время похода в горы. Спуститься ей помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

Источник: Nur.kz

По информации ведомства, инцидент произошел с туристкой на высоте около 3100 метров над уровнем моря — в районе водопада «Девичьи слезы» в Карасайском районе. Во время спуска с горного маршрута женщина 1988 года рождения оступилась, упала и получила травму в области копчика.

Сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы, получив сообщение о происшествии, незамедлительно выдвинулись к месту вызова. Спасатели обнаружили пострадавшую, уложили ее на специальные носилки и транспортировали до парковочной зоны Алмарасан, где передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.

Кроме того, сотрудники МЧС сопроводили еще двух женщин, находившихся на маршруте. В медицинской помощи они не нуждались.

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