Туристку эвакуировали с высоты 3 100 метров в Алматинской области

По информации ведомства, инцидент произошел с туристкой на высоте около 3100 метров над уровнем моря — в районе водопада «Девичьи слезы» в Карасайском районе. Во время спуска с горного маршрута женщина 1988 года рождения оступилась, упала и получила травму в области копчика.
Сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы, получив сообщение о происшествии, незамедлительно выдвинулись к месту вызова. Спасатели обнаружили пострадавшую, уложили ее на специальные носилки и транспортировали до парковочной зоны Алмарасан, где передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.
Кроме того, сотрудники МЧС сопроводили еще двух женщин, находившихся на маршруте. В медицинской помощи они не нуждались.