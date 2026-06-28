В Осинском районе водитель мотоцикла врезался в опору ЛЭП и погиб

IrkutskMedia, 28 июня. В Осинском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Инцидент произошел накануне вечером, 27 июня, в деревне Абрамовка.
Как сообщает Госавтоинспекция региона, предварительно, 43-летний водитель, управляя мотоциклом RACER RC300, двигался по улице Центральная, не справился с управлением и съехал с дороги, а после врезался в опору ЛЭП.
В результате случившегося мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По результатам проверки выяснилось, что водитель был без мотошлема и не имел права управления транспортными средствами. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.
Напомним, в Аларском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб пешеход. Дорожный инцидент произошёл сегодня в ночное время на 26-м км региональной автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот» вблизи деревни Халта.