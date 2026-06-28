В Осинском районе водитель мотоцикла врезался в опору ЛЭП и погиб

В результате случившегося мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По результатам проверки выяснилось, что водитель был без мотошлема и не имел права управления транспортными средствами. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.