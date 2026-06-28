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В небе над Воронежской областью уничтожили 12 беспилотников

Дроны обнаружили и уничтожили над одним городским округом и пятью районами области.

Источник: Комсомольская правда

Всего 27 июня дежурные силы ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами области сбили 12 БПЛА. Об этом утром 28 июня сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

Режим опасности атаки беспилотников, который действовал в регионе с 8:41 утра 27 июня, глава региона отменил сегодня в 7:47.

Напомним, днем 27 июня на подлете к Воронежу и в одном из районов области сбили три беспилотника. Ранее тем же днем губернатор сообщал об уничтожении четырех БПЛА. Также накануне в15.55 в Воронежской области объявили ракетную опасность. В областном центре три раза за сутки выли сирены.

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