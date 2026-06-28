В Ростовской области во время купания в реке утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла в Родионово-Несветайской слободе на реке Большой Несветай. 30-летний мужчина зашёл в воду, нырнул и пропал из виду.
Спустя сутки на место происшествия прибыли водолазы. Спасатели обследовали дно и обнаружили тело пропавшего. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Раннее мы писали, что в Ростовской области на карьере утонул 15-летний подросток. Предварительно утановлено, что молодой человек не умел плавать.
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