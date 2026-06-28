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Житель Емельяново обокрал уснувшего в подъезде соседа

В Емельяново мужчина уснул в подъезде и лишился телефона и карты.

Источник: Комсомольская правда

В Емельяново по горячим следам раскрыли кражу телефона и банковской карты. Об этом рассказали в краевом МВД. 40-летний потерпевший горожанин уснул на лестничной площадке в подъезде. Проходящий мимо ранее судимый 26-летний сосед решил воспользоваться ситуацией и вытащил из его карманов телефон и карту. Деньги с нее он потратил на продукты и алкоголь, а телефон оставил себе. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Проснувшись, мужчина не обнаружил своих вещей и обратился в дежурную часть. Личность вора быстро установили. На молодого человека завели уголовное дело, сейчас он под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии.