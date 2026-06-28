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В Ивановской области обломки БПЛА повредили жилой дом

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружены на окраине города Родники в Ивановской области.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на Оперативный штаб, в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно предварительным данным, в одном из жилых домов повреждено остекление в нескольких квартирах. На месте происшествия работают профильные службы. Администрация Родниковского района проводит оценку нанесенного ущерба для оперативного устранения последствий.

В настоящее время режим беспилотной опасности на территории Ивановской области отменен.

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