В Ивановской области обломки БПЛА повредили жилой дом

Как сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на Оперативный штаб, в результате инцидента никто не пострадал.
Согласно предварительным данным, в одном из жилых домов повреждено остекление в нескольких квартирах. На месте происшествия работают профильные службы. Администрация Родниковского района проводит оценку нанесенного ущерба для оперативного устранения последствий.
В настоящее время режим беспилотной опасности на территории Ивановской области отменен.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше