Акулы сорвали купальный сезон: Туристы Приморья боятся заходить в воду

Жители Приморья отказались от купания из-за появления акул у пляжей. Видео © VK / Nhk_off — паблик твоего города.
Случаи появления хищников зафиксированы в бухте Триозерье, популярной среди туристов. По словам очевидцев, накануне акулу заметили рядом с сапсерфером, который находился в воде недалеко от берега. Уже на следующий день отдыхающие увидели сразу два плавника над поверхностью воды в том же районе. Местные предполагают, что акулы могли охотиться на рыбу вблизи побережья.
Жители отмечают, что ранее не наблюдали подобного приближения хищников к береговой линии. После серии таких встреч многие отказались заходить в воду и заявили о завершении купального сезона на этом пляже. При этом в других районах Приморья, где также фиксировались случаи появления акул, люди продолжают отдыхать у моря. Специалисты связывают это с потеплением воды и увеличением численности тунца в акватории региона.
Ранее рыболов из Приморского края столкнулся с нападением акулы прямо во время промысла в открытом море. На кадрах видно крупного тунца с повреждённым хвостом — его часть оказалась откушена хищником. Автор видео пояснил, что рыбу атаковала акула, после чего показал саму хищницу, которая некоторое время кружила вокруг лодки.
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