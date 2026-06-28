Акулы сорвали купальный сезон: Туристы Приморья боятся заходить в воду

Жители отмечают, что ранее не наблюдали подобного приближения хищников к береговой линии. После серии таких встреч многие отказались заходить в воду и заявили о завершении купального сезона на этом пляже. При этом в других районах Приморья, где также фиксировались случаи появления акул, люди продолжают отдыхать у моря. Специалисты связывают это с потеплением воды и увеличением численности тунца в акватории региона.