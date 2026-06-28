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Акулы сорвали купальный сезон: Туристы Приморья боятся заходить в воду

В Приморском крае местные жители заявляют о фактическом закрытии купального сезона на одном из пляжей после неоднократного появления акул в прибрежной зоне. Об этом стало известно SHOT.

Жители Приморья отказались от купания из-за появления акул у пляжей. Видео © VK / Nhk_off — паблик твоего города.

Случаи появления хищников зафиксированы в бухте Триозерье, популярной среди туристов. По словам очевидцев, накануне акулу заметили рядом с сапсерфером, который находился в воде недалеко от берега. Уже на следующий день отдыхающие увидели сразу два плавника над поверхностью воды в том же районе. Местные предполагают, что акулы могли охотиться на рыбу вблизи побережья.

Жители отмечают, что ранее не наблюдали подобного приближения хищников к береговой линии. После серии таких встреч многие отказались заходить в воду и заявили о завершении купального сезона на этом пляже. При этом в других районах Приморья, где также фиксировались случаи появления акул, люди продолжают отдыхать у моря. Специалисты связывают это с потеплением воды и увеличением численности тунца в акватории региона.

Ранее рыболов из Приморского края столкнулся с нападением акулы прямо во время промысла в открытом море. На кадрах видно крупного тунца с повреждённым хвостом — его часть оказалась откушена хищником. Автор видео пояснил, что рыбу атаковала акула, после чего показал саму хищницу, которая некоторое время кружила вокруг лодки.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.