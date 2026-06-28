Трагедия на озере Воронка: спасатели достали из воды тело подростка

В Кстовском районе Нижнего Новгорода произошел несчастный случай: 27 июня 2026 года на озере Воронка утонул подросток. Тело погибшего из воды достали водолазы аварийно‑спасательного отряда Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области.