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Трагедия на озере Воронка: спасатели достали из воды тело подростка

Сейчас специалисты выясняют, как произошла трагедия.

В Кстовском районе Нижнего Новгорода произошел несчастный случай: 27 июня 2026 года на озере Воронка утонул подросток. Тело погибшего из воды достали водолазы аварийно‑спасательного отряда Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области.

На месте работали четыре спасателя, две единицы техники — в том числе плавсредство.

Сейчас специалисты выясняют, как произошла трагедия.

Спасатели призывают жителей Нижегородской области быть предельно осторожными у воды и строго соблюдать правила безопасности на водоемах.