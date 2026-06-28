Младенец пострадал от детонации дрона в Белгородской области

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 64 удара по территории Белгородской области. В результате один мирный житель погиб, ещё один получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Наиболее резонансный инцидент произошёл в посёлке Красная Яруга.