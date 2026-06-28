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Младенец пострадал от детонации дрона в Белгородской области

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 64 удара по территории Белгородской области.

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 64 удара по территории Белгородской области. В результате один мирный житель погиб, ещё один получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Наиболее резонансный инцидент произошёл в посёлке Красная Яруга.

26 июня при детонации дрона пострадала трёхмесячная девочка. Родители вызвали скорую, медики диагностировали у ребёнка минно-взрывную травму. Однако от предложенной госпитализации мать и отец отказались. Ребёнок остался дома под наблюдением родных.

«Родители вызвали скорую помощь для трёхмесячной девочки, пострадавшей от детонации дрона в поселке Красная Яруга 26 июня. Медики диагностировали у ребенка минно-взрывную травму. От предложенной транспортировки в стационар родители ребенка отказались», — сообщил оперштаб в воскресенье в канале на платформе «Макс».

Также за медицинской помощью обратился мужчина, получивший контузию при детонации FPV-дрона в селе Ржевка 25 июня. Его лечение будет проходить амбулаторно. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки в приграничных районах.

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