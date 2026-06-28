Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 20

По официальным данным, госпитализация никому из пострадавших не потребовалась, угрозы для жизни нет. Между тем сейсмологи отмечают, что событие стало одним из мощнейших в этом регионе за последние 100 лет.
Специалисты предупреждают об опасности повторных толчков, а также о риске схода оползней, особенно с учётом сезона тайфунов. Информация о разрушениях и нанесённом ущербе пока уточняется.
Напомним, в центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 недалеко от Токио, вызвавшее колебания уровня 6 по местной шкале, после чего власти ненадолго объявляли угрозу цунами. Затем в префектуре Тиба зафиксировали ещё одно землетрясение магнитудой 5,8.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.