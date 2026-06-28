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Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 20

В Японии продолжают подсчитывать последствия землетрясения, которое всколыхнуло несколько регионов. Подземный толчок магнитудой 5,6 произошёл 26 июня в префектуре Яманаси. Количество пострадавших возросло до 20 человек — травмы различной тяжести получили жители трёх соседних областей.

По официальным данным, госпитализация никому из пострадавших не потребовалась, угрозы для жизни нет. Между тем сейсмологи отмечают, что событие стало одним из мощнейших в этом регионе за последние 100 лет.

Специалисты предупреждают об опасности повторных толчков, а также о риске схода оползней, особенно с учётом сезона тайфунов. Информация о разрушениях и нанесённом ущербе пока уточняется.

Напомним, в центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 недалеко от Токио, вызвавшее колебания уровня 6 по местной шкале, после чего власти ненадолго объявляли угрозу цунами. Затем в префектуре Тиба зафиксировали ещё одно землетрясение магнитудой 5,8.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.