Бездомные собаки покусали детей в Тольятти

В Тольятти прокуратура через суд добилась компенсации для двух детей, которых летом 2025 года покусали бездомные собаки. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, в том числе вакцинация. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
«Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения законодательства о безнадзорных животных. Мы обратились в суд с исками о компенсации морального вреда», — рассказали в надзорном ведомстве.
Требования прокуратуры суд удовлетворил. Одному ребенку выплатят 70 тысяч рублей, второму — 100 тысяч рублей. После нападений дети прошли курс вакцинации.