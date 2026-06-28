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Бездомные собаки покусали детей в Тольятти

Суд обязал выплатить 170 тысяч рублей детям, которых покусали собаки в Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти прокуратура через суд добилась компенсации для двух детей, которых летом 2025 года покусали бездомные собаки. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, в том числе вакцинация. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения законодательства о безнадзорных животных. Мы обратились в суд с исками о компенсации морального вреда», — рассказали в надзорном ведомстве.

Требования прокуратуры суд удовлетворил. Одному ребенку выплатят 70 тысяч рублей, второму — 100 тысяч рублей. После нападений дети прошли курс вакцинации.