Мотоциклист погиб при столкновении с КамАЗом в Акмолинской области

ДТП с участием КамАЗа и мотоцикла: один человек погиб
27 июня около 06:15 на 2-м километре автодороги Заречное — Елікті произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием КамАЗа и мотоцикла LTM.
В результате аварии водитель мотоцикла, 2008 года рождения, скончался на месте от полученных травм. По данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Полиция призывает участников дорожного движения соблюдать правила
Полицейские призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителям мототранспорта рекомендуется выбирать безопасную скорость, использовать защитную экипировку, избегать опасных манёвров и быть предельно внимательными на дороге.
Водителям автомобилей также следует быть более бдительными, чаще смотреть в зеркала заднего вида и учитывать возможное появление мотоциклистов при выполнении манёвров.