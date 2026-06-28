Купила баллончик и взялась за «дело»: Выяснилось, как мошенники заставили студентку пойти на убийство

Напомним, в середине марта Елизавета с молотком напала на 59-летнюю москвичку. Девушка была уверена, что помогает силовикам выявлять «иноагентов». Украинским мошенникам не составило труда её завербовать, поскольку у неё с детства диагностирована третья группа инвалидности по психическому заболеванию. Позже стало известно, что Елизавету обманул на деньги собственный адвокат. Мать девушки Светлана рассказала, что по рекомендации наняла для дочери адвоката Татьяну Богомолову из коллегии «Люди Дела». Сначала женщина заплатила за почасовые консультации 200 тысяч рублей. Затем, когда Елизавете избрали меру пресечения, передала ещё 700 тысяч.