Купила баллончик и взялась за «дело»: Выяснилось, как мошенники заставили студентку пойти на убийство

Всё началось с банальной ссылки, присланной якобы от портала «Госуслуги». Девушка перешла по ней, узнала о взломе личного аккаунта и связалась с «горячей линией». На том конце провода её мгновенно запугали обвинениями в финансировании запрещённых организаций и пообещали длительный тюремный срок, если она не начнёт сотрудничать с «ФСБ».
К 14 марта кураторы дали финишное задание. Жертвой выбрали 59-летнюю Галину, которую в ходе психологической обработки представили студентке «иноагентом», спонсируемым Западом. Лизу убедили, что женщина хранит дома крупные суммы денег, которые необходимо изъять. Для «самообороны» девушке приказали вооружиться перцовым баллончиком, приобретенным за 666 рублей, и молотком.
В роковой день Галина открыла дверь нараспашку, ожидая дочь, но увидела незнакомку. После вопроса о фамилии хозяйки та мгновенно распылила раздражающее вещество ей в лицо. Пострадавшую спасло лишь присутствие дома супруга и сына — они сумели скрутить нападавшую до приезда правоохранительных органов.
Муж Галины первым делом заметил наушники на налётчице: через них продолжали поступать команды. Вплоть до задержания девушка была искренне уверена, что выполняет спецоперацию, пишет «База». Сейчас студентка осознаёт реальный масштаб произошедшего и пишет письма родным с предостережением об опасности вербовки.
Напомним, в середине марта Елизавета с молотком напала на 59-летнюю москвичку. Девушка была уверена, что помогает силовикам выявлять «иноагентов». Украинским мошенникам не составило труда её завербовать, поскольку у неё с детства диагностирована третья группа инвалидности по психическому заболеванию. Позже стало известно, что Елизавету обманул на деньги собственный адвокат. Мать девушки Светлана рассказала, что по рекомендации наняла для дочери адвоката Татьяну Богомолову из коллегии «Люди Дела». Сначала женщина заплатила за почасовые консультации 200 тысяч рублей. Затем, когда Елизавете избрали меру пресечения, передала ещё 700 тысяч.
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