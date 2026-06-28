В Перми на 12 часов задерживаются рейсы в Сочи

Так, самолёт авиакомпании «Россия» должен был вылететь из краевой столицы в 5:05, однако расчётное время отправления перенесли на 18:15. Существенная задержка произошла и у рейса авиакомпании «Победа». По расписанию он должен был отправиться в путь в 5:50, но теперь вылет запланирован на 18:25. Обратные рейсы также задерживаются.