Россиянин попал под статью за вывоз песка из карьера

Схема работала на протяжении двух месяцев. Используя арендованную спецтехнику, организатор вывез с участка не менее 9 тысяч кубических метров песка. Сумма нанесенного государству ущерба составила три миллиона рублей. По данным полиции, задержанный признал свою вину и на данный момент полностью возместил причиненный ущерб. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, расследование инцидента продолжается.