Россиянин попал под статью за вывоз песка из карьера

В Пензенской области завершено расследование дерзкой схемы по незаконному обогащению: местный житель организовал подпольный карьер и наладил промышленные поставки природного песка. Как сообщает Telegram-канал «МВД Медиа», предприимчивый делец действовал под прикрытием, используя наемных рабочих, которые даже не догадывались об отсутствии лицензии на добычу ископаемых.
«Мужчина, не имея необходимого разрешения, организовал незаконные работы по извлечению природного песка на земельном участке, расположенном в Колышлейском районе», — говорится в сообщении ведомства.
Схема работала на протяжении двух месяцев. Используя арендованную спецтехнику, организатор вывез с участка не менее 9 тысяч кубических метров песка. Сумма нанесенного государству ущерба составила три миллиона рублей. По данным полиции, задержанный признал свою вину и на данный момент полностью возместил причиненный ущерб. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, расследование инцидента продолжается.