Восемь красноярцев спасли из огня в элитном жилом комплексе

В Красноярске на улице Парусная, что в элитном микрорайоне Южный берег, загорелась квартира в многоэтажке. Очаг находился на третьем этаже, пламя охватило 40 квадратных метров.
Первыми в задымлённый подъезд зашли сотрудники газодымозащитной службы. Одного жильца они вывели по лестнице. Остальных семерых человек, среди которых было двое детей, пожарные эвакуировали по автолестнице.
Всего из горящего здания спасли восемь человек.
На месте работали 35 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше