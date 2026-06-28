Австралиец убил 17-летнюю девушку и спрятал ее тело в чемодан

Мужчину задержали вечером в пятницу, 26 июня, в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, когда он собирался вылететь в Перт. За несколько часов до этого в Паттайе, неподалёку от железнодорожных путей, нашли чемодан, в котором находилось тело погибшей с признаками насильственной смерти.