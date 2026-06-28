Австралиец убил 17-летнюю девушку и спрятал ее тело в чемодан

В Таиланде был арестован 46-летний австралиец, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки. Её тело обнаружили внутри чемодана. Об этом сообщает The Guardian.
Мужчину задержали вечером в пятницу, 26 июня, в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, когда он собирался вылететь в Перт. За несколько часов до этого в Паттайе, неподалёку от железнодорожных путей, нашли чемодан, в котором находилось тело погибшей с признаками насильственной смерти.
Согласно данным расследования, рано утром в четверг подозреваемый вместе с тайской девушкой зашёл в квартиру. Через несколько часов он покинул здание, неся большой чемодан, который затем увёз на мотоцикле.
Правоохранители пока не предъявили иностранцу официальных обвинений, но он был задержан. Австралийские власти подтвердили, что оказывают задержанному консульскую поддержку.
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