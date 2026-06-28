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Полицейский в Москве случайно ранил себя из служебного оружия

В одном из отделов полиции в Новой Москве произошёл инцидент с огнестрельным ранением сотрудника, который, по предварительным данным, случайно выстрелил себе в ногу. Об этом сообщил сайт MK.Ru.

Происшествие зафиксировано днём в пятницу в отделе полиции Филимонковский. Речь идёт о 23-летнем сотруднике правоохранительных органов. В момент инцидента он находился при исполнении служебных обязанностей.

Огнестрельное ранение оказалось непроизвольным — мужчина случайно произвёл выстрел и получил травму ноги. После случившегося пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали ему необходимую помощь, состояние сотрудника уточняется.

Ранее в турецкой провинции Денизли свадебное торжество закончилось массовым происшествием со стрельбой, в результате которого пострадали 11 человек. Инцидент произошёл в районе Кыралан уезда Чивриль во время традиционного обряда, связанного с выносом невесты из дома.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.