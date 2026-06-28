Три лесных пожара за сутки вспыхнули в регионах Казахстана

В Telegram-канале Министерства экологии и природных ресурсов сообщили о трех пожарах, зафиксированных в разных регионах страны.
Один пожар произошел на территории государственного лесного фонда Карагандинской области.
Два пожара зафиксированы в ГЛПР «Семей орманы» Абайской области.
Общая площадь, охваченная огнем, составила 0,07 га. Все возгорания были своевременно обнаружены и оперативно ликвидированы силами работников лесной охраны при взаимодействии с задействованными службами.
Причинами возникновения пожаров стали грозовые разряды.
В пожароопасный период граждане призываются соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к лесным богатствам страны.