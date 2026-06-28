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Три лесных пожара за сутки вспыхнули в регионах Казахстана

Вчера, 27 июня, в двух областях Казахстана выявили горение лесных массивов. Пожары были оперативно ликвидированы, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэкологии.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале Министерства экологии и природных ресурсов сообщили о трех пожарах, зафиксированных в разных регионах страны.

  • Один пожар произошел на территории государственного лесного фонда Карагандинской области.

  • Два пожара зафиксированы в ГЛПР «Семей орманы» Абайской области.

Общая площадь, охваченная огнем, составила 0,07 га. Все возгорания были своевременно обнаружены и оперативно ликвидированы силами работников лесной охраны при взаимодействии с задействованными службами.

Причинами возникновения пожаров стали грозовые разряды.

В пожароопасный период граждане призываются соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к лесным богатствам страны.