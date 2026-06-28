Суд обязал норильские энергопредприятия контролировать выбросы

С 2021 года Норильско-Таймырская энергетическая компания и НОК (Норильский обеспечивающий комплекс участвуют в эксперименте по снижению загрязнения воздуха в Норильске. Они обязаны были оснастить трубы автоматическими системами контроля.
Но проверка прокуратуры Красноярского края показала: к концу 2025 года десять источников вредных веществ (9 — у НТЭК, 1 — у НОК) оставались без спецоборудования.
Прокуратура объявляла предостережения, вносила представления, штрафовала виновных, но датчики так и не появились. После этого надзорники обратились в суд.
Суд признал требования законными и обязал предприятия установить системы автоматического контроля.
Исполнение решения поставлено на контроль надзорной инстанции.