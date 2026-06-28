Россиянин в Японии решил разобрать мосты на металлолом, но попался

Рогов живёт в городе Кусиро на острове Хоккайдо. Одну из краж, по версии следствия, он устроил в 2025 году: его сообщники сняли с моста в префектуре Кумамото табличку «Фукуяма». Её оценивают примерно в 14,7 тысячи рублей.
Все похищенные таблички, как считают следователи, потом сдавали на металлолом. В Японии их делают из ценных металлов, поэтому подобные кражи там случаются нередко.
Полиция уверена, что россиянин стоял во главе более масштабной схемы. Вместе с ним взяли двух местных жителей — они признались. Сам Рогов заявил, что не понимает, о каких именно кражах говорят следователи.
Год назад его уже ловили — тогда он попробовал угнать машину с помощью эвакуатора. Полицейским он объяснил, что думал, будто автомобиль можно забрать бесплатно. На самом деле россиянин собирался его продать.
До этого в Бангкоке задержали гражданина России по подозрению в отмывании денег для международной преступной группы. По версии следствия, уроженец Новосибирска Александр с 2015 года жил в Таиланде и вместе с местной жительницей владел в Паттайе баром Bella Chao, через который могли проходить операции по легализации преступных доходов. Всего по делу проходят десять человек разных национальностей.
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