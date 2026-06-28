Россиянин в Японии решил разобрать мосты на металлолом, но попался

До этого в Бангкоке задержали гражданина России по подозрению в отмывании денег для международной преступной группы. По версии следствия, уроженец Новосибирска Александр с 2015 года жил в Таиланде и вместе с местной жительницей владел в Паттайе баром Bella Chao, через который могли проходить операции по легализации преступных доходов. Всего по делу проходят десять человек разных национальностей.