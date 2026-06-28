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Трехмесячная девочка пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

Трехмесячная девочка пострадала в пятницу, 26 июня, в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Трехмесячная девочка пострадала в пятницу, 26 июня, в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

— Вчера родители вызвали скорую помощь для трехмесячной девочки, пострадавшей от детонации дрона в поселке Красная Яруга 26 июня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что медики диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, родители отказались от госпитализации.

Кроме того, в селе Ржевка 25 июня при детонации дрона пострадал мужчина, он получил акубаротравму, передает Telegram-канал оперштаба.

23 июня произошло возгорание на одном из предприятий в Алексеевке Белгородской области после ракетного обстрела. Огонь был оперативно потушен пожарными расчетами. Также в результате атаки повреждения получила кровля частного дома.

11 июня при атаке украинского БПЛА на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области один человек погиб и еще 11 пострадали. Также в поселке Разумное от удара FPV-дрона ВСУ была повреждена спецтехника, а при атаке второго беспилотника повреждения получили инфраструктурный объект и шесть машин.

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