Гусев: В небе над Воронежской областью сбили 12 украинских БПЛА

За минувшие сутки силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Под удар попали один городской округ и пять районов региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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