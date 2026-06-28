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Гусев: В небе над Воронежской областью сбили 12 украинских БПЛА

За сутки под удар попали один горокруг и 5 районов.

Источник: Аргументы и факты

За минувшие сутки силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

Под удар попали один городской округ и пять районов региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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