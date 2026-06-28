В аэропорту Сочи задерживаются более 100 рейсов

Задержка на вылет зафиксирована для 40 рейсов: шесть из них следуют в Москву, четыре — в Екатеринбург, по три — в Санкт-Петербург, Уфу, Казань и Челябинск, по два — в Тюмень, Омск, Нижний Новгород, Батуми и Красноярск, а также по одному — в Барнаул, Тбилиси, Оренбург, Самару, Саратов, Анталью, Новосибирск и Пермь.