В аэропорту Сочи задерживаются более 100 рейсов

Задержка на вылет зафиксирована для 40 рейсов: шесть из них следуют в Москву, четыре — в Екатеринбург, по три — в Санкт-Петербург, Уфу, Казань и Челябинск, по два — в Тюмень, Омск, Нижний Новгород, Батуми и Красноярск, а также по одному — в Барнаул, Тбилиси, Оренбург, Самару, Саратов, Анталью, Новосибирск и Пермь.
На прилет задерживается 63 рейса: четыре — в Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань, по три — в Ставрополь, Минеральные Воды, Махачкалу, Астрахань, Уфу, Владикавказ, по два — в Волгоград, Санкт-Петербург, Самару, Пермь, Омск, Тюмень, Тбилиси, Анталью, Челябинск, а также по одному — в Красноярск, Стамбул, Нижнекамск, Новосибирск, Саратов, Саранск, Батуми, Барнаул, Оренбург, Архангельск и Нижневартовск.
Кроме того, отменено 16 рейсов: девять — в Москву, а также по одному — в Минеральные Воды, Екатеринбург, Ярославль, Новосибирск, Кемерово, Нижнекамск и Сургут.
Ранее Росавиация несколько раз вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Как сообщается, последние ограничения были сняты 28 июня в 05:49 мск. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.