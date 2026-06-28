В МЧС Ростовской области сообщили о трех погибших за сутки

За сутки 27 июня 2026 года в Ростовской области зафиксировали пожары, ДТП и случаи на воде. Погибли три человека. Суточную статистику происшествий опубликовала пресс-служба управления МЧС.
За указанный период потушили 11 техногенных пожаров и три возгорания сухой растительности. Также спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий. В одной из аварий погиб человек. Два человека погибли на водных объектах.
Всего от МЧС на местах происшествий в течение суток задействовали 192 человека и 48 единиц техники.
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