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Жителей Пермского края встревожили вышедшие из леса медведи

Животные были замечены жителями двух посёлков Прикамья.

Двух медведей, которые вышли из леса, заметили в Пермском крае, сообщает администрации Чусовского городского округа.

По данным властей, 26 июня жители посёлка Комарихинский увидели детёныша бурого медведя в районе улицы Пермская, 1а. В тот же день в посёлке станции Кутамыш заметили бурого медведя в районе улицы Зелёная.

Администрация Чусовского городского округа просит местных жителей учитывать данную информацию при посещении лесных массивов, а также прилегающих территорий, граничащих с местом обнаружения животных.

«Будьте внимательны и осторожны, не оставляйте одних детей без присмотра, ни в коем случае не пытайтесь контактировать с животным! Информация об обнаружении подтверждена», — предупредили власти.