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Газ рванул в челнинской пятиэтажке, пострадали двое — ЧП попало на видео

ЧП произошло в пятиэтажном доме 11-го комплекса Набережных Челнов.

Источник: ИА Татар-информ

В квартире на втором этаже рванул газ. Момент происшествия попал на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в результате происшествия пострадала женщина 1976 года рождения, она получила ожоги головы. Женщину вытащил из квартиры сотрудник ГИБДД, получив отравление продуктами горения.

Пожар потушили сотрудники МЧС. Пострадавших доставили в БСМП.

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