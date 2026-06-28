Пермяк оборудовал видеонаблюдение за производством марихуаны на даче

В судебном заседании обвиняемый пояснил, что к незаконному обороту наркотика он не имеет отношения. Семена и оборудование пермяк в дом не привозил, коноплю не выращивал, «урожай» не собирал, листья не сушил и не измельчал. Суд исследовал доказательства и нашел их достаточными для признания его вины.