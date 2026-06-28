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Жительница Воронежа потеряла 2,7 миллиона рублей на фальшивой бирже

37-летняя женщина пыталась найти выгодную подработку и потеряла сбережения.

Источник: Комсомольская правда

37-летняя жительница Воронежа стала жертвой сетевых аферистов, когда пыталась найти выгодную подработку. Женщина доверилась незнакомцам, обещавшим легкий и высокий доход от инвестиций, и отдала им 2,7 миллиона рублей. По факту крупного мошенничества полицейские уже возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 27 июня.

По данным ведомства, в мае горожанка наткнулась в интернете на заманчивое объявление о высокооплачиваемой удаленной работе. Собеседники, назвавшиеся финансовыми кураторами, убедили ее, что залогом успеха станут инвестиции. По их инструкции женщина перевела свои сбережения в криптовалюту и пополнила указанный «брокерский счет». Чтобы усыпить бдительность жертвы, мошенники сначала нарисовали на экране виртуальную прибыль и даже позволили ей без проблем вывести небольшую сумму денег.

Однако когда жительница Воронежа попыталась забрать свой основной капитал, счет заблокировали, а кураторы начали требовать новые платежи якобы для «разблокировки» аккаунта.

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