Жительница Воронежа потеряла 2,7 миллиона рублей на фальшивой бирже

По данным ведомства, в мае горожанка наткнулась в интернете на заманчивое объявление о высокооплачиваемой удаленной работе. Собеседники, назвавшиеся финансовыми кураторами, убедили ее, что залогом успеха станут инвестиции. По их инструкции женщина перевела свои сбережения в криптовалюту и пополнила указанный «брокерский счет». Чтобы усыпить бдительность жертвы, мошенники сначала нарисовали на экране виртуальную прибыль и даже позволили ей без проблем вывести небольшую сумму денег.