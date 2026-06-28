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ТАСС: в Астрахани число госпитализированных с отравлением выросло до 23

АСТРАХАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Число госпитализированных после отравления продукцией из гастронома в Астрахани увеличилось до 23, среди них 6 детей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Число госпитализированных после отравления продукцией гастронома в Астрахани по состоянию на воскресенье увеличилось до 23 человек, среди них 6 детей в возрасте от 15 лет до 1 года. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести», — сказали в правоохранительных органах.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Астраханской области сообщали о 14 госпитализированных с сальмонеллезом после приема готовой пищи из гастронома в Астраханской области, одна женщина умерла. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.