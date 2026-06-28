ТАСС: в Астрахани число госпитализированных с отравлением выросло до 23

«Число госпитализированных после отравления продукцией гастронома в Астрахани по состоянию на воскресенье увеличилось до 23 человек, среди них 6 детей в возрасте от 15 лет до 1 года. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести», — сказали в правоохранительных органах.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Астраханской области сообщали о 14 госпитализированных с сальмонеллезом после приема готовой пищи из гастронома в Астраханской области, одна женщина умерла. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.