ТАСС: в Астрахани число госпитализированных с отравлением выросло до 23

«Число госпитализированных после отравления продукцией гастронома в Астрахани по состоянию на воскресенье увеличилось до 23 человек, среди них 6 детей в возрасте от 15 лет до 1 года. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести», — сказали в правоохранительных органах.