На юге Красноярского края проводится проверка после утопления парня

Трагедия произошла днем 27 июня. В пруду у села Ивановка утонул 16-летний парень. Предварительно известно, что компания из пяти подростков пришла искупаться. Один из них решил переплыть водоем, но не рассчитал силы. Услышав крики о помощи, парни попытались спасти приятеля, но безуспешно. Бездыханное тело извлекли из воды прибывшие спасатели.