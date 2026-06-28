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На юге Красноярского края проводится проверка после утопления парня

Подросток решил переплыть водоем, но не рассчитал силы.

Источник: Комсомольская правда

В Ермаковском округе Красноярского края проводится проверка после утопления подростка. Об этом рассказали в региональном СК.

Трагедия произошла днем 27 июня. В пруду у села Ивановка утонул 16-летний парень. Предварительно известно, что компания из пяти подростков пришла искупаться. Один из них решил переплыть водоем, но не рассчитал силы. Услышав крики о помощи, парни попытались спасти приятеля, но безуспешно. Бездыханное тело извлекли из воды прибывшие спасатели.

Шушенский следственный отдел организовал проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.