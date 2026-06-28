В страшном ДТП на автодороге в Пермском крае погиб мужчина

На автомобильной дороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина, сообщает Госавтоинспекция Пермского края.
Авария произошла утром 28 июня. По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортёр», следовал из Нытвы в направлении Перми. По неизвестной причине он выехал на полосу встречного движения (в зоне где Правилами дорожного движения обгон не запрещён) и столкнулся с автомобилем «Нива» под управлением водителя 1974 года рождения, следовавшим из Перми в Нытву.
Судя по фотографиям с места происшествия, передние части обоих автомобилей получили серьёзные повреждения. При этом наиболее сильно пострадала «Нива», водитель которой скончался до приезда скорой помощи. По данным МКУ «УГЗЭП», мужчина, управлявший «Фольксваген Транспортёр», был доставлен в Краснокамскую городскую больницу.
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.