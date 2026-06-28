В страшном ДТП на автодороге в Пермском крае погиб мужчина

Авария произошла утром 28 июня. По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортёр», следовал из Нытвы в направлении Перми. По неизвестной причине он выехал на полосу встречного движения (в зоне где Правилами дорожного движения обгон не запрещён) и столкнулся с автомобилем «Нива» под управлением водителя 1974 года рождения, следовавшим из Перми в Нытву.