Красноярский край 29 июня атакуют грозы, ливни и жара

Ливни, крупный град и пожароопасности: накроют разбущевавшиеся стихии.
Жителей центра и юга ждут грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, а в отдельных районах до 25 и выше.
А северные округа остаются в зоне чрезвычайной пожарной угрозы V класса.
В МЧС региона просят строго соблюдать правила личной и пожарной безопасности и воздержаться поездок за город.
Напомним, в последние дни этой рабочей недели Красноярск затопило на некоторых улицах после сильного дождя. Мэр краевой столицы Сергей Верещагин заявил, что ливневкой оснащены только 200 км городских дорог.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше