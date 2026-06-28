34-летнего мужчину из Воронежской области обвиняют в убийстве супруги

По данным следствия, трагедия произошла в начале года — в ночь с 4 на 5 января. Мужчина вместе со своей 38-летней гражданской супругой выпивал в квартире дома на улице Авдеева в Боброве. В какой-то момент между сожителями вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина набросился на женщину и жестоко избил ее, нанося удары по голове, туловищу и рукам.