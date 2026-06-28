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В Херсонской области БПЛА ВСУ атаковали автобусный парк

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил 28 июня об атаке украинских беспилотников на автобусный парк в регионе. В результате удара был уничтожен гражданский автотранспорт, в том числе 14 школьных автобусов.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил глава региона, уничтоженная техника предназначалась для перевозки учащихся в учебные заведения и обслуживания регулярных маршрутов общественного транспорта.

«Все подобные преступления будут зафиксированы, а виновные рано или поздно ответят за каждое из них», — написал Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере «Макс».

Губернатор также обратился к руководителям стран НАТО, отметив, что данные действия направлены против гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Позднее поступила информация, что в результате удара Вооруженных сил Украины по автобусному парку в Скадовске сгорели около 40 автобусов.

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