В Прикамье женщина решила спуститься с пятого этажа по простыне и разбилась

По данным источника perm.aif.ru, знакомого с ситуацией, жительница Кунгура не впервые пыталась покинуть дом таким способом. Он добавил, что у погибшей могло быть неизлечимое неврологическое заболевание. Собеседник предположил, что из-за болезни женщину могли удерживать дома, поэтому она пыталась выйти из квартиры не через дверь.