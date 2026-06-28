В Прикамье женщина решила спуститься с пятого этажа по простыне и разбилась

Жительница Пермского края погибла при попытке спуститься с пятого этажа по верёвке из простыней, рассказал сайту perm.aif.ru источник, знакомый с ситуацией.
Несчастный случай произошёл в Кунгуре. На место происшествия прибыли спасатели, которые оказали медицинскую помощь женщине 1995 года рождения и транспортировали её к автомобилю скорой помощи. Однако от полученных при падении травм пострадавшая скончалась.
По данным источника perm.aif.ru, знакомого с ситуацией, жительница Кунгура не впервые пыталась покинуть дом таким способом. Он добавил, что у погибшей могло быть неизлечимое неврологическое заболевание. Собеседник предположил, что из-за болезни женщину могли удерживать дома, поэтому она пыталась выйти из квартиры не через дверь.
«Со слов очевидцев, женщина выбралась через балкон, взялась за простыню и сразу же упала. Видимо, руки не выдержали собственного веса (вес у погибшей был около 100 килограммов). К сожалению, травмы при падении были несовместимы с жизнью», — поделился источник.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в СУ СК РФ по Пермскому краю, чтобы узнать подробности произошедшего.