В Ростове двух сапбордисток спасли от столкновения с понтонным мостом

В Ростове-на-Дону спасли двух девушек, которых сильное течение относило к понтонному мосту. О происшествии рассказали в областной службе спасения на водах.
Инцидент произошел вчера, 27 июня, в районе Нахичеванской протоки. Ростовчанки катались на сапбордах, но не учли силу течения. В итоге их начало относить к переправе. Ситуация становилась все более угрожающей с каждой секундой, к счастью, девушек вовремя заметили спасатели.
Сотрудники подразделения службы спасения на водах поспешили на помощь, подняли сапбордисток вместе с досками на борт своего катера, а затем доставили на берег.
— Всем любителям активного отдыха напоминаем: перед выходом на воду оценивайте обстановку — течение, ветер, удаленность от берега. Безопасность — прежде всего, — подчеркнули в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
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