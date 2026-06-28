Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове двух сапбордисток спасли от столкновения с понтонным мостом

На реке Дон спасли сапбордисток, которых течение начало относить к понтонному мосту.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону спасли двух девушек, которых сильное течение относило к понтонному мосту. О происшествии рассказали в областной службе спасения на водах.

Инцидент произошел вчера, 27 июня, в районе Нахичеванской протоки. Ростовчанки катались на сапбордах, но не учли силу течения. В итоге их начало относить к переправе. Ситуация становилась все более угрожающей с каждой секундой, к счастью, девушек вовремя заметили спасатели.

Сотрудники подразделения службы спасения на водах поспешили на помощь, подняли сапбордисток вместе с досками на борт своего катера, а затем доставили на берег.

— Всем любителям активного отдыха напоминаем: перед выходом на воду оценивайте обстановку — течение, ветер, удаленность от берега. Безопасность — прежде всего, — подчеркнули в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.