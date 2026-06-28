В Ростове двух сапбордисток спасли от столкновения с понтонным мостом

Инцидент произошел вчера, 27 июня, в районе Нахичеванской протоки. Ростовчанки катались на сапбордах, но не учли силу течения. В итоге их начало относить к переправе. Ситуация становилась все более угрожающей с каждой секундой, к счастью, девушек вовремя заметили спасатели.