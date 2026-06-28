Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области растет угроза природных пожаров

В регионе ожидается высокая, четвёртого класса, пожароопасность лесов и торфяников.

Погода 29 июня в Нижегородской области обещает быть спокойной: температура — в пределах нормы, ветер — умеренный, осадков не ждут. Но местами в регионе ожидается высокая, четвёртого класса, пожароопасность лесов и торфяников.

Из‑за этого резко растёт риск природных пожаров. Спасатели предупреждают: возможно появление термических аномалий, увеличение числа очагов возгорания и рост площадей пожаров. Огонь может перекинуться на населенные пункты, а также повредить линии электропередач и связи.

Особенно напряженная ситуация может сложиться в шести муниципальных округах: в Сарове, Бору, а также в Большемурашкинском, Вознесенском, Княгининском и Лысковском округах.