В Нижегородской области растет угроза природных пожаров

Погода 29 июня в Нижегородской области обещает быть спокойной: температура — в пределах нормы, ветер — умеренный, осадков не ждут. Но местами в регионе ожидается высокая, четвёртого класса, пожароопасность лесов и торфяников.
Из‑за этого резко растёт риск природных пожаров. Спасатели предупреждают: возможно появление термических аномалий, увеличение числа очагов возгорания и рост площадей пожаров. Огонь может перекинуться на населенные пункты, а также повредить линии электропередач и связи.
Особенно напряженная ситуация может сложиться в шести муниципальных округах: в Сарове, Бору, а также в Большемурашкинском, Вознесенском, Княгининском и Лысковском округах.