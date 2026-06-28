Почти сутки сохранялся режим атаки БПЛА в Воронежской области

В 13:14 в Воронеже повторно сработали системы оповещения о прямой угрозе с воздуха, которую сняли ближе к двум часам дня после ликвидации еще трех дронов на подлете к городу и в одном из районов области. В 15:55, жителям региона пришлось укрываться в комнатах без окон из-за объявленной ракетной опасности. Этот режим продлился 46 минут. Общий же отбой угрозы со стороны беспилотников, державшей регион в напряжении весь день и ночь, МЧС и областное правительство объявили только в воскресенье, 28 июня, в 7:47.