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Почти сутки сохранялся режим атаки БПЛА в Воронежской области

Режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе 23 часа 6 минут.

Источник: Комсомольская правда

Режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе почти сутки, 23 часа 6 минут. По официальным данным, за это время дежурные средства ПВО сбили 12 вражеских дронов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом свидетельствует сообщения губернатора Александра Гусева.

Тревожные сигналы начали поступать в 8:41, когда на всей территории области объявили общую опасность атаки БПЛА. Спустя двадцать минут в самом Воронеже зазвучали сирены, предупреждая о непосредственной угрозе удара. Горожан призвали отойти от окон и укрыться в помещениях. Первую волну прямой опасности в областном центре отменили к 10:12, уже в районе полудня силы ПВО сбили четыре беспилотника над двумя районами области.

В 13:14 в Воронеже повторно сработали системы оповещения о прямой угрозе с воздуха, которую сняли ближе к двум часам дня после ликвидации еще трех дронов на подлете к городу и в одном из районов области. В 15:55, жителям региона пришлось укрываться в комнатах без окон из-за объявленной ракетной опасности. Этот режим продлился 46 минут. Общий же отбой угрозы со стороны беспилотников, державшей регион в напряжении весь день и ночь, МЧС и областное правительство объявили только в воскресенье, 28 июня, в 7:47.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью сбили 213 беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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