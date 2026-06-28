В Полевском автобус сбил 71-летнюю женщину

Скорая помощь доставила женщину в Центральную районную больницу Полевского с травмой головы и ушибами. Как уточняют в Госавтоинспекции, стаж вождения у водителя автобуса составляет 27 лет. Ранее он 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.