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В Полевском автобус сбил 71-летнюю женщину

Жительницу Полевского, сбитую автобусом, доставили в больницу с травмой головы.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Полевском на улице Володарского произошло ДТП, в котором пострадала 71-летняя женщина. Ее сбил междугородний автобус «Екатеринбург — Полевской», ехавший с автостанции.

— 60-летний водитель автобуса марки «Ютонг», при движении в прямом направлении не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автобуса, и совершил наезд на него, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Скорая помощь доставила женщину в Центральную районную больницу Полевского с травмой головы и ушибами. Как уточняют в Госавтоинспекции, стаж вождения у водителя автобуса составляет 27 лет. Ранее он 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.