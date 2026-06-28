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СК Прикамья расследует гибель женщины при спуске с балкона по простыне

Предварительно, смерть не криминального характера.

Следователи заинтересовались гибелью женщины, которая пыталась спуститься с пятого этажа по верёвке из простыней, рассказали сайту perm.aif.ru в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Трагичный инцидент произошёл в Кунгуре. По словам источника perm.aif.ru, знакомого с ситуацией, местная жительница решила выйти из дома через балкон, использовав связанные между собой простыни, однако сорвалась и упала. Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью. Собеседник также отметил, что женщина не первый раз пыталась покинуть жильё таким способом.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в СУ СК РФ по Пермскому краю. В ведомстве рассказали, что следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины.

«Предварительно, смерть не криминального характера», — сообщили в краевом Следственном комитете.