СК Прикамья расследует гибель женщины при спуске с балкона по простыне

Трагичный инцидент произошёл в Кунгуре. По словам источника perm.aif.ru, знакомого с ситуацией, местная жительница решила выйти из дома через балкон, использовав связанные между собой простыни, однако сорвалась и упала. Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью. Собеседник также отметил, что женщина не первый раз пыталась покинуть жильё таким способом.